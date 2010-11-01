-CESEDİN ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞLER SİİRT (A.A) - 01.11.2010 - Siirt'te, bir evin bahçesindeki varilde üzerine beton dökülmüş olarak bulunan cesedin, 12 yıl önce kaçırılan bir kuyumcuya ait olduğu sanılıyor. Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Bahçelievler Mahallesi Gazeteci Ali Çelik Sokağı'ndaki eski bir evin bahçesindeki varilde üzerine beton dökülmüş bir cesedin bulunması üzerine başlattığı soruşturma sürüyor. Polis, bulunan cesetle ilgili şu ana kadar 11 kişinin ifadesine başvururken, bu kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu arada 12 yıl önce Siirt il merkezinde bazı kişilerce evinden silah zoruyla kaçırılan kuyumcu Aydın Dede'nin yakınları, dün Siirt Devlet Hastanesi Morgu'nda cesedi teşhis etmeye çalıştı. Dede'nin yakınları, cesedin Aydın Dede'ye ait olduğunu tahmin ettiklerini söylediler. Yetkililer, cesedin kime ait olduğunun Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda kesinlik kazanacağını belirtti. Dün Bahçelievler Mahallesi Gazeteci Ali Çelik Sokağı'ndaki eski bir evin yıkımında çalışan işçiler, evin bahçesindeki bir varilde üzerine beton dökülmüş ceset bulmuştu.