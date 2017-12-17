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Cesedi valizle parka bırakılan bebeğin ölümünü özel ekip çözecek

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan kız bebeğin otopsisinde başında kırık, vücudunda da morluklar olduğu belirlendi

17 Aralık 2017 18:06

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te cesedi buzla valize konularak parka bırakılan kız bebeğin otopsisinde başında kırık, vücudunda da morluklar olduğu belirlendi. Kentte son 6 ayda doğan bebeklerden alınan topuk kanı eşleştirmesiyle kimliği belirlenecek bebeğin ölümündeki sır perdesini aralamak için de özel ekip kuruldu.
Kemal Köker Caddesi\'ndeki 100\'üncü Yıl Parkı\'nda dün akşam saatlerinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valiz içerisinde buz ile birlikte battaniyeye sarılı kız bebek cesediyle karşılaştı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na götürülen ve yapılan otopsisinde 5 aylık olduğu belirlenen bebeğin, 3 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Başında kırık, vücudunda da morluklar olduğu saptanan bebekten alınan örnek ile kentte son 5-6 ayda doğan bebeklerden alınan topuk kanlarıyla eşleştirme yapılacağı ifade edildi.
Otopsisi tamamlanan bebek, Adlı Tıp Kurumu\'ndan Yeşilkent Mezarlığı\'na götürüldü. Bebeğin ailesinin 15 gün içerisinde bulunmaması halinde mezarlıktaki kimsesizler bölümüne defnedileceği kaydedildi.
ÖZEL EKİP KURULDU
Bebeğin kesin ölüm nedeninin, alınan numune sonuçlarından belirleneceği öğrenilen, olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 5 kişilik özel ekip kuruldu. Bebeğin cesedinin bulunduğu park ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ile Mobese kayıtlarını incelemeye alan ekipler, bebeği parka bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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