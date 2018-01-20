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Cesedi sokakta donmuş halde bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da ölüm nedeni bilinmeyen Ekrem Aydın'ın (32), cesedi donmuş halde bulundu

20 Ocak 2018 14:24

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da ölüm nedeni bilinmeyen Ekrem Aydın\'ın (32), cesedi donmuş halde bulundu.
Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ekrem Aydın\'ın öldüğünü tespit etti. Ekipler, vücudunuda herhangi bir yaralanma ve darbe izi bulunmayan Aydın\'ın cesedinin donmuş halde olduğunu belirledi. Ekrem Aydın\'ın cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Aydın\'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Kentte gece  en düşük hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu belirtildi.

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