-CESEDİ EVDEN VİNÇLE ÇIKARILDI BERLİN (A.A) - 10.08.2010 - Almanya'nın Wuppertal kentinde bir hastalıktan ölen 34 yaşındaki kadının 300 kilogram ağırlığındaki cesedi, evinin balkonundan vinç ile çıkartıldı. Polis, bir hastalık nedeni ile evinde ölen 300 kilogram ağırlığındaki kadının cesedinin, ancak itfaiyenin ve bir vincin yardımı ile evin 4. katındaki balkonundan çıkartılabildiğini belirtti. İtfaiye, söz konusu kadının cesedinin balkondan çıkartılabilmesi için 15 itfaiyecinin görev yaptığını kaydetti.