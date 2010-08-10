T24 LogoT24 Logo
Dünya

CESEDİ EVDEN VİNÇLE ÇIKARILDI BERLİN (A.A)

10 Ağustos 2010 15:46

-CESEDİ EVDEN VİNÇLE ÇIKARILDI BERLİN (A.A) - 10.08.2010 - Almanya'nın Wuppertal kentinde bir hastalıktan ölen 34 yaşındaki kadının 300 kilogram ağırlığındaki cesedi, evinin balkonundan vinç ile çıkartıldı. Polis, bir hastalık nedeni ile evinde ölen 300 kilogram ağırlığındaki kadının cesedinin, ancak itfaiyenin ve bir vincin yardımı ile evin 4. katındaki balkonundan çıkartılabildiğini belirtti. İtfaiye, söz konusu kadının cesedinin balkondan çıkartılabilmesi için 15 itfaiyecinin görev yaptığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24