Cesaret çiftine destek eli uzandı (2)

İNCELEME BAŞLATILDI

Kayseri\'nin Bünyan İlçes\'inde Bircan Cesaret’in hastaneye ve diğer sağlık kuruluşlarına gidiş-gelişi sırasında karşılaştığı sıkıntının DHA tarafından haber yapılmasının ardından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçerek, konuyla ilgili inceleme başlattı. Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bünyan Devlet Hastanesi yetkilileri de konuyla yakından ilgilendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile Bünyan Belediyesi yetkilileri de Cesaret çiftiyle görüştü ve her türlü destek için yanlarında olacaklarını bildirdi. Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır da Cesaret çiftini evlerinde ziyaret etti.

Soruşturma sürürken, Cesaret çiftinin oğlu Kadir Cesaret ise DHA muhabirine, \"Pazartesi günü Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü\'ne annem Bircan’ı babam Mehmet ile birlikte götürdük. \'Yer yok, biz sizi arayacağız\' dediler\" dedi. Kadir Cesaret, babasının annesini ambulans çıkmadığı için, el arabasıyla yol kenarına kadar indirdiğini söyledi.

BÜNYAN BELEDİYLE BAŞKANI: AİLE EKSİKLERİNİ KEŞKE BİZE BİLDİRSEYDİ

Başkan Şinasi Gülcüoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

\"Hastane başhekimimiz aile ile komşu bu nedenle aileyi yekinen bilen ve takip eden bir arkadaşımız. Hastanede hastamızın yatabilmesi için işlemlerin başlatıldığı kendilerine de ifade edildi. Kaymakamlığımız vakıf eliyle uzun zamandır engelli aylığı yardımında bulunuyor . Belediye olarak bizler de talepleri doğrultusunda farklı zamanlarda iaşe yardımında bulunduk. Kaymakamlığımız evin eksiklerini giderecek, devletimiz şefkat eliyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ailemize kucak açmaya devam edecek. Bugüne kadar karınca kararınca her bir hemşehrimizin yanında olduk elimizi uzattık. Bundan sonrada böyle olmaya devam edecek. Keşke daha önce bizim kapımızı çaldıklarında iaşe dışındaki eksiklerini de iletselerdi ama, bundan sonra Cesaret çifti Bünyan Belediyesine ve Devletimize emanet. Her türlü ihtiyaçlarında biz yanlarında olmaya devam edeceğiz.\"



