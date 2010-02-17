Cervantes Enstitüsü’nü işgal ettiler

T24 - TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla, İstanbul Cervantes Enstitüsü binasına zorla girerek pankart açan yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.





Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Zambak sokakta bulunan İstanbul Cervantes Enstitüsü'ne gelen ve ''Sosyalist Demokrasi Partisi'' üyesi olduklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi, kapıdaki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra binaya girdi.



Binanın 5. katındaki balkondan TEKEL işçilerine destek vermek amacıyla bir pankart sarkıtan grup, daha sonra slogan attı.



Çevrede yoğun önlemler alan polis, grubu binayı boşaltmaları için ikna etmeye çalıştı. Polis, yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince binaya girerek yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı ve binadan sarkıtılan pankartı indirdi.



Bu arada, eylem sırasında İspanya'nın İstanbul Başkonsolosunun da olay yerine gelerek, binaya girdiği görüldü.





