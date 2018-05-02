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Cerrahpaşalı akademisyenler, Hürriyet'e tam sayfa ilan verdi, Erdoğan'a seslendi: Üniversiteleri bölecekseniz bile...

"Çalışmalarımız her türlü ideolojiden uzaktır"

02 Mayıs 2018 17:29

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) bölünmesini öngören yasa tasarısının bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Üniversitenin bölünmesine ve fakültelerinin başka bir üniversiteye bağlanmasına karşı çıkan İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi akademisyenleri  Hürriyet gazetesine tam sayfa ilan verdi.

İlanda, "Öğrenci sayısı ve büyüklüğü üniversitemizin bölünmesi için gerekçe gösterilmektedir. Bu gerekçe temelinde zorunlu bir bölünme olacaksa dahi bu bölünmenin; dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi adı altında üniversitenin ortak kültür ve tarih mirasını paylaşan ancak idari olarak iki farklı kurum statüsünde yapılandırılması ile mümkün olacağı kanaatindeyiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM üyeleri ve kamuoyuna seslenilen ilanda, "Yürüttüğümüz çalışma her türlü ideoloji ve siyasi görüşten uzaktır" denildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri imzasıyla yayımlanan ilan şöyle:

 

 

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