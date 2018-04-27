Cerrahpaşa'daki "bölünme" protestosuna hastalar da destek verdi

Erhan TEKTEN - Cansel KİRAZ - İSTANBUL,(DHA)

ÜNİVERSİTELERİN bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde protesto edilmeye devam ediyor. Yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler bugün başhekimlik binasında bulunan Burhanettin Toker Anfisi\'nde toplandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Alaaddin Duran konu ile ilgili bir basın bildirisi okudu. Duran hiçbir siyasi görüşün etkisi altında kalmadan ve ideolojik amaç gözetmeden hazırladıklarını belirttiği basın bildirisinde, \"Söz konusu yasa tasarısı ile akla yatkın bir gerekçe gösterilmeden, 600 yıla dayanan geçmişe ve kültüre sahip İstanbul Üniversitesi bölünerek küçültülmeye ve Cerrahpaşa\'nın da içinde olduğu bazı fakülteler köklerinden koparılmaya çalışılmaktadır\" dedi.

\"BİR ÜNİVERSİTEDE İKİ TIP FAKÜLTESİ OLMAZ\" ANLAYIŞI DOĞRU DEĞİLDİR\"

\'Bir üniversitede iki tıp fakültesi olmaz\' görüşünün olduğu duyumlarını aldıklarını söyleyen Duran, \"Bu görüş kesinlikle doğru değildir. İki tıp fakültesine sahip olması İstanbul Üniversitesi\'ne her daim güç katmıştır. 50 yılı aşkın süredir Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri yeri gelince birbirleriyle yardımlaşmış, yeri gelince tatlı bir rekabet içerisinde halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmuşlardır\" ifadelerini kullandı.

\"CUMHURBAŞKANI\'NA MERAMIMIZI ANLATMAK İSTİYORUZ\"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Zekayi Kutlubay da yaptığı açıklamada hergün toplanıp seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, \"Gerekli mercilere ulaştık ama olumlu bir sonuç elde edemedik. Amacımız şu aşamada Cumhurbaşkanımızla bir randevu talep edip, kedisine ulaşıp derdimizi meramımızı anlatmak. Biz istiyoruz ki İstanbul Üniversitesi bölünmesin\" şeklinde konuştu.

HASTALAR DA DESTEK VERDİ

Duran\'ın bildiriyi okumasından sonra amfide bulunan hpcalar dakikalarca alkış tuttu. Bazı öğretim görevlileri ve doktorlar da gözyaşlarını tutamazken, sıralara vurarak ritim tutanlar \'Susma haykır, bölünmeye hayır\' sloganları attı. Binanın dışında bekleyen öğrenciler de pankart açarak hocalarına destek verdi. Yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler hep birlikte üniversite bahçesinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında bazı hastaların da yürüyüşe destek verdiği görüldü. Yürüyüşün ardından doktorlar polikliniklere ve ameliyatlara, öğrenciler de derslerine gitmek amacıyla dağıldı.



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