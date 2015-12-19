Cerrahpaşa’da temizlik görevlisi psikiyatri hastasına tecavüz etti!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören 32 yaşındaki E.Ö.’ye tecavüz ettiği öne sürülen temizlik görevlisi için 33 yıl hapis istendi.

Hastanenin psikiyatri servisinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki şizoafektif bozukluk tanısıyla psikiyatri servisinde tedavi gören E.Ö.’ye tecavüz ettiği iddia edilen temizlik görevlisi Ahmet G. için 33 yıl hapis istendi.

Milliyet’in haberine göre hemşirelerden birinin tuvalete girip durumu fark etmesiyle yakayı ele veren Ahmet G. hastane yönetimine şikâyet edildi. Hastane yönetiminin ihbarı sonrası olaya polis el koyarken savcılık soruşturma başlattı. Tanık olarak dinlenen hemşireler, yaşananları bütün çıplaklığıyla anlatırken, çirkin olay hastane güvenlik kameralarına da yansıdı. İfadesi alınan ve suçlamaları reddeden Ahmet G.'nin 33 yıla kadar hapsi istendi.