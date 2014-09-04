Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sahte doktor yakalandı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastalara kendini doktor olarak tanıtan ve hizmet karşılığında para alan E.T. adında bir şahıs polisler tarafından yakalandı. İki hastayı dolandırdığı ortaya çıkan sahte doktorun, Facebook'taki profil fotoğrafı ise doktor kıyafeti ile çekilmiş.

E.T. adında bir şahıs, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bahçesinde hasta ve hasta yakınlarıyla iletişime geçerek kendini doktor olarak tanıtmaya başladı. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, hastalara 'daha hızlı ve daha etkin' tedavi vereceğini söyleyen T.'nin, hastanede tedavi gören ve ileri tarihte ameliyat için randevusu olan bir hastaya da ameliyat tarihini yakın bir tarihe alacağını söylediği iddia edildi. İddiaya göre hastadan bir miktar para alan T. erken ameliyat vaadiyle hastayı dolandırdı. Daha sonra hastane dışında bir kişinin yönlendirmesi ile bir başka hasta T.’ye başvurarak tedavi için yardım istedi. Ancak T. kendisinden yardım isteyen hastayı da aynı yöntemle dolandırınca yakayı ele verdi. Bir hasta yakınının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi güvenlik elemanlarına T.’yi şikayet etmesi üzerine önceki gün güvenlik elemanları T.’yi yakın takibe aldı. Bir süre sonra T.’nin hasta ve hasta yakınlarıyla iletişime geçtiğini fark eden güvenlik elemanları polisi aradı, olay yerine gelen polis ekipleri T'yi gözaltına aldı. Kendini doktor olarak tanıtan T.’nin iki hastayı dolandırdığı ortaya çıktı.

Kendini pratisyen hekim olarak tanıttı

Yakalandığı sırada polise pratisyen doktor olduğunu ve aile sağlık merkezinde görev yaptığını söyleyen T., polisi ikna edemeyince bu kez de hastalara sadece yardım ettiğini, yardım karşılığında para almadığını söyledi. Dolandırıcılık ile ilgili iki kişinin şikayetçi olduğu T. hakkında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimi de şikayetçi oldu. T.’nin üniversite ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kendini doktor ve doktor yardımcısı olarak tanıtan bu kişinin hastanemizle bir ilişkisi bulunmamaktadır. Söz konusu şahıs hastanenin güvenlik elemanları tarafından tespit edilmiş ve emniyete bildirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kurumsal bir fakülte olduğu için sadece telefon ve internet üzerinden randevu vermektedir. Kendilerini doktor veya görevli olarak tanıtan bu şahıslara itibar edilmemesi yönünde hastalarımızı uyarıyoruz."