Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bitişiğindeki arazi AKP ve MHP oylarıyla sağlık tesisi olmaktan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde depreme karşı yenileme sürecinde olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bitişiğindeki arazi AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla sağlık tesisinden çıkarıldı; 900 metrekarelik arazi sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, AKP’li Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan ve İBB Meclisi ekim ayı oturumlarına gelen teklifte kısmen “park”, kısmen “Üniversite Sağlık Tesisleri” ve kısmen de “Yol” alanında kalan arazinin 2 kat yapılanmalı ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’na alınması istendi. Teklifin ilçe belediyesi meclisinde oyçokluğuyla kabul edildiği anımsatıldı.

İstanbul Üniversitesi ve Hazine’ye ait arazi şu an yol ve otopark olarak kullanılıyor.