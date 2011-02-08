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CERRAH HAKKINDA AÇILMIŞ SORUŞTURMA YOK İZMİR (A.A)

08 Şubat 2011 14:09

-CERRAH HAKKINDA AÇILMIŞ SORUŞTURMA YOK İZMİR (A.A) - 08.02.2011 - Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ın avukatı Mehmet Köksal, müvekkili hakkında talep edilmiş bir soruşturma izni, ya da açılmış bir soruşturma bulunmadığını bildirdi. Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, iki gündür tüm medya organlarında, müvekkili Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah hakkında yeniden soruşturma açıldığı yönünde, gerçeği yansıtmayan haberlerin yayımlandığını kaydetti. Müvekkilinin, Hrant Dink olayında herhangi bir kusurunun olmadığının, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından iki defa verilen kesin kararlarla sabit olduğunu savunan Köksal açıklamasında devamla şunları belirtti: ''Ayrıca özel yetkili savcılık tarafından müvekkilimiz hakkında talep edilmiş bir soruşturma izni yahut açılmış bir soruşturma yoktur. Buna rağmen müvekkilimiz hakkında, halen gerçeğe aykırı haber yapılmasını anlayamamaktayız. Bu gerçeğe aykırı haberlerle müvekkilimizin kişilik haklarına saldırılmaktadır. Bu tarz haberler yapılmasına son verilmediği ve yapılmış olan haberler düzeltilmediği takdirde tüm ilgililer hakkında hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.''

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