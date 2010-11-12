Cerrah - Karabulut davasında takipsizlik

T24- Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un 'Polisler "700 bin euro" aldı' suçlamasının ardından dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın açtığı davada Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı "takipsizlik" kararı aldı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Polisler, olay mahallinde buldukları yabancı paraları tutanağa geçirmediğini kabul etmiştir" dedi.





Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu, vahşet kurbanı Münevver Karabulut'un babası hakkında takipsizlik kararı verildi. Karabulut cinayeti soruşturması sürerken Osmaniye'ye vali olarak atanan Cerrah, ihmal suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Testereli vahşetin kurbanı genç kızın babası Süreyya Karabulut, polise yönelik, '700 bin euro aldılar' suçlamasında bulundu. İşte bu suçlamanın ardından Cerrah, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.





Cerrah, gerekçesini ise, "Birisini suçlarken yasalarımız 'Elinizde doküman olacak' der. Cevap vermediğimiz takdirde kabullenmiş olacaktık" diyerek açıklamıştı. Soruşturmayı tamamlayan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verdi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere verdiği savunmada, şu açıklamayı yaptı: "Polisler, olay mahallinde buldukları yabancı paraları tutanağa geçirmediğini kabul etmiştir. Polisin tüm ihmalleriyle ilgili 'Görevi kötüye kullanma' sebebiyle açılan soruşturmada, polisler hakkında dava açılmıştır."

