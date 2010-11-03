-ÇERNOMİRDİN ÖLDÜ MOSKOVA (A.A) - 03.11.2010 - Rusya'nın eski Başbakanlarından Viktor Çernomirdin, 72 yaşında öldü. Rus resmi ajansı RIA Novosti, Çernomirdin'e yakın kaynaklara dayanarak, eski Başbakan'ın öldüğünü duyurdu, ancak hasta olduğunu bildirdiği Çernomirdin'in ölüm sebebini açıklamadı. 1989-1992 yıllarında Rus gaz şirketi Gazprom'un başkanlığını yapan Çernomirdin, 1992 yılında dönemin Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından başbakanlığa getirilmiş, bu görevi, 1998'deki ekonomik krize kadar sürdürmüştü. Vladimir Putin'in devlet başkanı olmasından sonra, 2001'de Ukrayna'ya büyükelçi atanan Çernomirdin, geçen yıla kadar bu görevde kalmıştı.