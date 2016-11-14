Çernobil'in reaktörüne çelik kalkan

Dünyanın en büyük nükleer kazasının yaşandığı Ukrayna'daki Çernobil santralindeki reaktörü dev bir kalkanla örtme çalışmaları başladı.

Beton ve çelikten yapılan yerine konulduğunda 1986'daki patlamada çatısı havaya uçan reaktör enkazının üzerini kaplayacak.

Patlamada radyoaktif maddeler havaya karışmış ve Türkiye ve Avrupa genelinde bir kamu sağlığı krizi yaşanmıştı.

Kalkanın gelecek 100 yıl boyunca yeni radyoaktif madde sızmasını önlemesi planlanıyor.

275 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğundaki kalkanın maliyeti ise 1,6 milyar dolar.

Projeye öncülük eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, şimdiye kadar karada inşa edilmiş en büyük mobil yapı olacağını söylüyor.

Hidrolik krikolarla hareket ettirilen yapının nihai pozisyonuna beş günde geleceği belirtiliyor.

Daha sonra "lahit" adı verilen bir beton koruma duvarının içinde bulunan reaktörü güvenli bir şekilde parçalama ve hala içeride bulunan büyük miktarlardaki radyoaktif maddeyi emniyet altına alma çalışmaları başlayacak.

Uzmanlar reaktörün lahitin altında çökmesi durumunda daha fazla nükleer malzemenin açığa çıkmasından korkuyor.

Reaktörün etrafında hala yoğun radyoaktif madde bulunduğundan, kalkanın uzak bir yerde inşa edilmesi gerekti.

Ukrayna Çevre Bakanı Ostap Semerak reaktörü örtme operasyonunun başlamasını "1986'daki kazanın ortaya çıkarttığı sonuçlarla mücadelede sonun başlangıcı" olarak tanımladı.

Çernobil Santrali'ndeki patlama, tarihteki en kötü nükleer faciaydı. Faciada ölenlerin sayısıysa tartışmalı. 2005'te Birleşmiş Milletler destekli Çernobil Forumu'nun raporuna göre kazada 50'den az kişi öldü. Çoğu kazanın hemen ardından hayatını kaybetse de bazıları 2004'e dek yaşadı.

Forum radyasyonla temastan ölenlerin sayısının en nihayetinde 9 bini bulabileceğini söylerken, Greenpeace bu sayının 93 bini bulabileceğini savunuyor.