Çernobil'in eşiğinde!

T24 - Fransa’daki Nükleer Güvenlik İdaresi (ASN), Japonya’daki nükleer krizin tehlike seviyesinin 1 ile 7 arasındaki Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Durum Ölçeği’ne göre 6 olduğunu açıkladı.



Japon yetkililer Fukuşima santralinde cumartesi günü yaşanan ilk patlamanın ardından tehlikeyi 4 seviyesinde değerlendirirken, ASN Başkanı Andre-Claud Lacoste dün 2 numaralı reaktörde yaşanan kazanın seviyeyi 6’ya çıkardığını söyledi. Ukrayna’da 1986’da yaşanan Çernobil faciası bu ölçekte 7 seviyesindeydi. Japon Nükleer Güvenlik Ajansı ise ASN’nin bu değerlendirmesini yalanladı.