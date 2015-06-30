Çernobil'deki orman yangını nükleer santrali tehdit ediyor

Ukrayna’da 1986 yılında büyük faciaya yol açan Çernobil Nükleer Santrali yakınında yine orman yangını çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı 130 hektara yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; radyasyon kirliliğinin hala çok yüksek seviyelerde olduğu Çernobil bölgesinde orman yangını çıktığı dün akşam Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bölgede helikopterle yapılan gözlem uçuşu sırasında 130 hektar alanı kaplayan yangının tespit edildiği söylendi. Alevlerin santrale uzaklığı tam olarak belirtilmeyen açıklamada sadece yangının kontrol altına alınması için bölgeye 24 itfaiye aracıyla 117 kişiden oluşan ekibin gönderildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında Çernobil nükleer santral bölgesinde ilk orman yangını çıkmıştı. 400 hektar alana yayılan bu ilk yangın ancak 10 günde kontrol altına alınabilmişti.

Nükleer kirliliğin yüksek olduğu bölgede en ciddi tehdit alevlerin nükleer santrale ulaşma tehlikesinden kaynaklanmıyor. Asıl tehlike radyoaktif kül ve dumanın atmosfere karışarak çok daha geniş bölgeye yayılmasında gizli.