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Dünya

Çernobil kurbanları anıldı

26 Nisan 2009 10:55

Ukrayna'da, dünyanın en büyük nükleer kazası olan Çernobil'deki nükleer reaktörün patlamasının 23. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Aralarında Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ve üst düzey yetkililerin de bulunduğu 100 kadar kişi, Kiev'de gece yarısından sonra düzenlenen törende, kazanın kurbanlarının anısına dikilen anıta çiçekler bıraktı.

Geleneksel anma töreni, Çernobil'in 4 numaralı reaktörünün 26 Nisan 1986'da yerel saatle 01.23'te patlaması nedeniyle, her yıl 01.20 sularında düzenleniyor.

Törene, patlamanın ardından tesisin temizlenmesinde çalışan çok sayıda görevlinin de katıldığı ve bu görevlilerden çoğunun törende gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Çernobil çalışanlarının bir bölümünün yaşadığı, tesise 50 kilometre mesafedeki Slavutiç kasabasında da, kazanın kurbanları için yüzlerce Ukraynalının katıldığı bir ayin düzenlendi.

Devlet Başkanı Yuşçenko, yayımladığı bildiride, "Kendilerini bizim için, çocuklarımız için feda eden bu kahramanları derin üzüntüyle anıyoruz" ifadesine yer verdi.

Resmi verilere göre, patlamada 31 kişi öldü. Gayriresmi rakamlara göre ise 1986 ile 1990 arasında 25 binden fazla kişi radyasyon yüzünden öldü.

Çernobil bölgesinden 130 bin kişi tahliye edildi. Ukrayna ve Avrupa'da yüz binlerce kişi radyasyondan etkilendi. Çernobil nükleer santrali 2000 yılında kapandı.

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