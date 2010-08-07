-ÇERNOBİL FACİASININ ETKİLERİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Ukrayna'daki Çernobil faciasının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, Almanya'daki yaban domuzlarında hala radyasyon tespit edildiği ve avcılara devlet tarafından ödenen tazminatların arttığı bildirildi. Almanya Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada, Çernobil faciasından sonra ülkeye ulaşan radyasyon bulutları sonucunda, yaban domuzlarının yediği defne yaprakları ve yer mantarlarında radyoaktif Sezyum-137 maddesinin bulunduğu kaydedildi. Ülkedeki yaban domuzu sayısının arttığı belirtilen açıklamada, Sezyum-137 ihtiva eden yaprak ve mantarları yiyen yaban domuzlarına radyoaktif maddenin geçtiği bildirildi. Yaban domuzlarında normal seviyenin üzerinde radyasyon tespit edilen bölgelerdeki yaban domuzu avcılarına ve avcı derneklerine, zararlarını karşılamak için yıllardır tazminat ödendiği ifade edilen açıklamada, amacın, yüksek oranda radyasyon ihtiva eden yaban domuzu etinin satışını engellemek olduğu belirtildi. Bakanlık, bu çerçevede 2006 yılında avcılara 24 bin avro ödendiğini, bu rakamın 2009'da 424 bin 650 avroya çıktığını kaydetti. Alman Radyasyondan Korunma Merkezinden yapılan açıklamada da Çernobil nükleer santralinde 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlamadan sonra, yağmur bulutları ve rüzgar yardımıyla Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 gibi insan vücudunda çok uzun süre kalabilen radyoaktif maddelerin Batı Avrupa'nın büyük bölümüne yayıldığı hatırlatıldı. Merkezin sözcüsü Florian Emrich, bazı bölgelerde yaban domuzlarındaki radyasyon oranının diğer bölgelerdeki hayvanlara göre 10 kat fazla olabildiğini belirterek, önlemler sayesinde insanlar için risk oluşmadığını söyledi. Emrich, yaban domuzu etinin ancak tahlil yapıldıktan sonra satılabildiğini, tahlilde radyasyon oranının yüksek çıkması halinde avcının tazmin edildiğini kaydetti.