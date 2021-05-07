Çernobil'de yetişen elmalardan yapılan içkilere el konuldu

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Ukrayna'da nükleer santralin çevresindeki Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde yetişen elmalardan yapılan içkilerin ilk teslimatına el konuldu.

Çernobil İçki Şirketi, 19 Mart'ta yaptığı bin 500 şişe 'Atomik' isimli içkiye el konulduğunu söyledi. Şişelerin Kiev Savcılığı'na götürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, şişelere Karpatlar'da bir kampyonla taşınırken el koydu.

Şirket, Birleşik Krallık'a gönderilmesi planlanan şişelere neden el konulduğunu bilmediklerini ve incelemenin sonucunu beklediklerini ifade etti.

Uzun süre Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'ni inceledikten sonra Ukraynalı meslektaşlarıyla Çernobil İçki Şirketi'ni kuran Prof. Jim Smith, "Görünüşe göre bizi Ukrayna vergi damgalarını taklit etmekle suçluyorlar. Bu çok anlamsız çünkü şişelerin Britanya piyasasında satılacağı açıkça görülüyor. Üzerinde ilgili damgalar var" dedi.