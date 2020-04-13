Çernobil'de orman yangını söndürülemedi; nükleer santralin olduğu bölgeye ilerliyor

Ukrayna'da 34 yıl önce dünyadaki en büyük çevre felaketinin yaşanmasına neden olan patlamanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeye yakın bir yerde, 4 Nisan'da başlayan orman yangını, santralin bulunduğu yere yaklaştı.

Spuntik Türkiye'nin aktardığına göre, Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki orman yangını, 4 Nisan tarihinde başlamasına ve yürütülen yoğun çalışmalara rağmen henüz söndürülemedi. Yangında, büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yangının başlaması konusunda üç ihtimal üzerinde durulduğu, bunlardan birinin komşu il olan Jitomir ilindeki ağaçlık alanlardaki yangının sıçraması, ikincisinin bölgedeki elektrik hatlarından kuru otlara kıvılcım sıçraması, üçüncüsünün ise kundaklama olduğu tahmin ediliyor.

Radyasyon seviyesi yükseliyor

Ukrayna'da geçen hafta yapılan açıklamada, yangın alanında radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıkmasına karşılık, Kiev'de radyasyonun normal seviyede olduğu ifade edilmişti.