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Dünya

Çernobil davası takipsizlik kararıyla sonuçlandı PARİS (A.A)

07 Eylül 2011 18:05

-Çernobil davası takipsizlik kararıyla sonuçlandı PARİS (A.A) - 07.09.2011 - Fransa'da, 1986 yılında meydana gelen Çernobil nükleer santral kazasıyla ilgili açılan dava, istinaf mahkemenin takipsizlik kararı vermesiyle sonuçlandı. Nükleer kazayla birlikte radyoaktif bulutların Avrupa'yı sarmasının ardından dönemin kanser mağdurları, Fransız yetkililerin ''gerekli uyarıyı ve önlemi almadıkları'' gerekçesiyle, Paris mahkemesine ortak şikayet başvurusunda bulunmuştu. Şikayet başvurusunda, özellikle dönemin Ulusal Radyasyon Güvenliği Ajansı Başkanı Pierre Pellerin, ''halka tehlikenin boyutları konusunda gerekli uyarıları yapmadığı'' gerekçesiyle suçlanmıştı. Savcılık makamı da bu yıl yapılan duruşmaların ardından, Pellerin'in suçlu olduğunu kanıtlayacak somut delillerinin olmadığını kabul etmek zorunda kalmıştı.

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