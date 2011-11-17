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Dünya

Çernobil "temizlikçileri" açlık grevinde KİEV (A.A)

17 Kasım 2011 11:47

-Çernobil "temizlikçileri" açlık grevinde KİEV (A.A) - 17.11.2011 - Ukrayna'da, Çernobil nükleer faciasından sonra santralde yetersiz koruma önlemleriyle görev yapan yardımcılardan hayatta kalanlardan bir grup, maaşlarının düşürülmesini protesto amacıyla açlık grevine başladı. 1986 yılındaki nükleer facianın ardından Çernobil'de çalışmış yaklaşık 80 kişi, Donezk kentinde emeklilik dairesinin önünde 20 çadır kurdu. Çadırlarda kalan grup, açlık grevine başladığını açıkladı. Başkent Kiev ve batıdaki Lviv kentinde de protesto gösterileri düzenlendi. Hükümet, emeklilik sistemindeki açığı kapatmak amacıyla nükleer faciadan sonra santralde görev yapanlara ödenen maaşlarda kesinti yapmıştı.

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