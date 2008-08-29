CERN'e mahkeme onayı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İHAM), aralarında bazı araştırmacıların da bulunduğu bir grup Avrupalı vatandaşın, "Büyük Hadron Çarpıştırıcı" aleyhindeki başvurusunu reddetti.

Alman kaos teorisyeni Otto Rössler'in etrafında bir araya gelen insanların, AB'nin nükleer araştırma merkezi (CERN)'in 10 eylülde hizmete sokacağı laboratuvarda yapılması planlanan "parçacık çarpıştırma" deneyine mani olabilmek için salı günü verdikleri dilekçeyi değerlendiren İHAM, başvuruyu bugün reddetti.

Kâinatın oluşumuyla ilgili "büyük patlama" teorisini doğrulayabileceği düşünülen deneye itiraz edenler, deney sonucu "dünyayı yutabilecek mini kara delikler" ortaya çıkması ihtimalini öne sürüyor ve Fransa-İsviçre sınırındaki CERN laboratuvarının kapatılmasını istiyor.

Vatandaş grubunun sözcüsü Viyanalı Markus Goritschnig, "Deney durdurulsaydı, şimdiye kadar hiç atılmamış bir adım atılmış olacaktı" dedi ve mahkemenin, yine de dava dilekçesini esastan görüşmesini beklediklerini belirtti.

"Mini kara deliklerin, bilinen en tehlikeli nesneler olabileceğini" söyleyen Goritschnig, deneye katılan 26 fizikçinin "ateşle oynadığını" iddia etti. Bilim insanları CERN’deki deney neticesinde, fiziğin başlangıcına; maddenin ilk kez kütle kazandığı ana gitmeyi ve maddenin neden ve nasıl kütle sahibi olduğu sorusunu cevaplandırmayı tasarlıyor.

İsviçre-Fransa sınırında, 27 kilometrelik bir tünel içerisinde bulunan parçacık hızlandırıcıyı harekete geçirmek o kadar kolay değil; önce makinenin 8 ana parçası -271 dereceye kadar soğutulacak. Ardından, 1600 adet süper-iletken mıknatıs düzgün olarak çalıştırılacak.



Deney sırasında bütün parçaların senkronize şekilde çalışması şart... Saniyede 800 milyon parçacık çarpışması beklenen "yüzyılın deneyi", yerin 150 metre altında yapılacak. Deneye Türkiye'den de bilim insanları katılıyor.