-CERN'DEN TÜRKİYE'YE İYİ HABER CENEVRE (A.A) - 18.12.2010 - Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin asil üye adaylık başvurusunu kabul etti. CERN'ün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı açıklamaya göre, kurumun 157'inci kuruluna katılan delegeler, Türkiye'nin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Sırbistan ve Slovenya'yla da üyeliğe giden adaylık sürecinin başlamasını benimsedi. Tüm aday ülkelerin, resmi görüşmelerin yapılacağı 3 yıllık bir sürecin ardından CERN'e asil üye olması öngörülüyor. 12 Avrupa Devleti tarafından 1954'te kurulan CERN'ün bugün 20 üyesi bulunuyor.