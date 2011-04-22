-CERN'DEKİ DENEYLERDE YENİ AŞAMA CENEVRE (A.A) - 22.04.2011 - Avrupa Nükleer Araştırmalar Örgütünün (CERN) Cenevre yakınlarındaki parçacık hızlandırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) yapılan deneylerde yeni bir aşamaya geçildi ve çarpıştırılan parçacık yoğunluğu rekor düzeye çıkarıldı. ABD'deki Fermilab's Tevatron parçacık hızlandırıcısında geçen yıl yapılan çarpıştırmada kullanılan parçacık yoğunluğu, LHC'de bugün gerçekleştirilen çarpıştırmada yüzde 6 oranında geçildi. LHC'ın dairesel tünelinde ışığınkine yakın bir hıza eriştirilen parçacıklar, birbiriyle çarpıştırılıyor ve ortaya çıkan alt parçacıklara ilişkin veriler kaydediliyor. Aynı anda çarpıştırılan parçacık yoğunluğu arttıkça, kaydedilen veri düzeyi de artıyor. Son bir haftada gerçekleştirilen çarpıştırmalar sonucunda elde edilen ve binlerce CD'ye depolanan veri, 2010 yılının 9 ayında gerçekleştirilen çarpıştırmaların sağladığı toplam verinin üzerine çıktı.