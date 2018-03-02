Çermik'teki köy okulunda Mersin tanıtıldı

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesi Dilekpınar İlköğretim Okulu bünyesindeki anaokulunda görevli öğretmen Tuğçe Baytatlı, öğrencilerin diğer kentleri tanıması için proje hazırladı. Proj kapsamında iletişime geçilen Mersin Büyükşehir Belediyesi köyde tanıtım etkinliği düzenledi. Etkinlikte, öğrencilere Mersin\'in tanıtımı yapıldı, kentle ilgili broşürler ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Çermik ilçesine bağlı Dilekpınar Mahallesi\'ndeki Dilekpınar İlköğretim Okulu anaokulunda görevli öğretmen Tuğçe Baytatlı, çocukların diğer kentleri tanıması amacıyla proje hazırladı. Baytatlı, proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibata geçerek okullarında tanıtım etkinliği gerçekleştirmek için yardım istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu talebi olumlu karşılayarak, gerekli birimlere talimat verdi. Yapılan çalışmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan bir ekip, içinde Mersin\'i tanıtan paketler hazırlayarak Dilekpınar\'a geldi. Mersin\'in tarihi ve turistik yerlerini anlatan broşürler, yine bu kentin meşhur narenciye ürünleri ve cezeryesinin yanı sıra çeşitli kırtasiye malzemeleri öğrencilere dağıtıldı. Ardından belediye ekipleri, öğrencilere Mersin\'i anlattı. Öğrenciler, tanıtım ve hediyeler için hem belediye ekiplerine hem de öğretmenlerine teşekkür etti.

Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, \"Çocuklarımızın içerisinde bırakın Diyarbakır\'ı, bulunduğu ilçeyi bile görmeyenler var. Çocuklarımız her şeyi kitaplardan öğreniyorlar. Böyle bir çalışma ile hem değişik kültürleri bire bir yaşamış oldular hem de ufukları genişledi. Bu konuda emeği geçen öğretmenimize teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'a da gösterdiği hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum\" dedi.

Etkinlik sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz\'a verilmek üzere Çermik\'in tarihi ve turistik yerlerini anlatan yağlı tablo hediye etti.



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