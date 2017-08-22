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Çerkezköy'de mahalleye uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda satışa hazır bonzai ele geçirildi

22 Ağustos 2017 19:13

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda satışa hazır bonzai ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy İlçesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda bulundu. İlçenin Bağlık Mahallesi\'nin Kümeevleri mevkisinde uyuşturucu satıcılarını belirleyen polis ekipleri bugün Çorlu ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslerde arama yapan polis, satışa hazır yüklü miktarda sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirdi. 1 ruhsatsız ev tüfeğinin de ele geçtiği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler kelepçelenirken, bazı mahalle sakinleri gözaltılara tepki gösterdi. Soruşturma sürüyor.
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