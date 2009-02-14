'Çerkez Fatma' kimin için çalışıyordu

Şahin'in ajandasında ‘Orhan Pamuk’ notu

11. dalgada gözaltına alındı

‘Bir kurumda çalışmıyor’





Genelkurmay yalanladı

Şahin’i oyuna mı getirdi?

'Asena adını kullanırdı'

Ergenekon tutuklusu eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in ifadelerine göre Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda sivil memur olarak çalıştığı öne sürülen ancak Genelkurmay tarafından yalanlanan Fatma Cengiz’in Kayseri’de ‘Çerkez Fatma’ lakabıyla tanındığı ve yerel bir gazetede köşe yazarlığı yaptığı ortaya çıktı.Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in ifadelerinde ve Şahin’e yöneltilen suçlamalarda önemli yeri olan Fatma Cengiz’in kimliği ve faaliyetleri gizemini koruyor.Ergenekon soruşturmasının 11. dalgasında Kayseri’de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan ve ardından tutuklanan Fatma Cengiz’in (35), bir yerel gazetede köşe yazıları yazdığı ve yerel radyoda siyasi yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Fatma Cengiz’in, Kayseri’de kökeni nedeniyle “Çerkez Fatma” lakabıyla tanındığı belirtildi. Fatma Cengiz’in yakınları, nişanlısının askerdeyken girdiği çatışmada PKK’lı teröristlerce şehit edilmesi nedeniyle bunalıma girdiğini ve bu olayın ardından milliyetçi grupların arasında yer aldığını söyledi.Kayseri’ye Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi Poyrazlı köyünden yıllar önce gelerek Sahabiye Mahallesi’nde yerleşen ve bir süre önce vefat eden Hasan Cengiz’in iki çocuğundan büyüğü olan Fatma Cengiz’in bir yakını, onunla ilgili olarak şunları söyledi:“Fatma’nın sürekli bir işi yoktu. Kendisinden küçük olan ve bir kapı fabrikasında çalışan erkek kardeşiyle birlikte, Kayseri’de Sahabiye Mahallesi’nde oturuyordu. Erciyes Dağı’nda düzenlenen zafer kurultaylarını kaçırmaz, yerel bir radyoda yorumlar yapar ve bir yerel gazetede zaman zaman köşe yazısı yazardı. Ozanlar derneğine de giderdi.”Kayseri’de Ermenilerin en çok hangi bölgede yaşadığıyla ilgili araştırmalar yapan, Türk cumhuriyetlerinden çok sayıda tanıdığı olduğu iddia edilen Fatma Cengiz’in herhangi bir resmi kuruluşta çalışmadığı da kaydedildi.Şahin’in Radikal gazetesinde yer alan ifadelerine göre Fatma Cengiz, Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda sivil memur olarak çalıştı. Ancak Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Fatma Cengiz isimli kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın hiçbir biriminde görev yapmadığının tespit edildiğini açıkladı. Fatma Cengiz’in kimliğiyle ilgili soru işaretlerinin aynısını, Genelkurmay da yazılı açıklamasında yineledi: “Fatma Cengiz kimdir? Kime ve hangi amaçlara hizmet etmektedir?”Şahin’in savcılıkta verdiği ifadeye göre Cengiz, kendisini “TVK” adı verilen özel hattan yüksek rütbeli komutanlarla görüştürüyordu. Şahin’i yeni kurulacak terörle mücadele biriminin başına geçirme planları yapan Cengiz, Şahin’e üst düzey komutanlarla bu konuda görüştüğünü anlatıyordu.Ayrıca Cengiz’in Şahin’e “Talat Paşa” olarak tanıttığı ve Şahin’i Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Bağbuğ’a götüreceğini iddia ettiği kişinin de 29 yaşında işsiz Fahri Kepek isimli bir kişi olduğu ortaya çıkmıştı. İbrahim Şahin de verdiği ifadede, “Asena” olarak da bahsettiği Cengiz’le ilgili olarak, “Biraz yalancıdır, kendini Cumhurbaşkanı zanneder” demişti.Yozgat'ın Poyrazlı Köyü muhtarı Durak Cankılıç da, Fatma Cengiz için şunları söyledi: "Kendisi köylümüz. İşçi emeklisi babası Hasan Cengiz MHP’liydi. Bu yüzden köyde ’Albay Hasan’ olarak tanınırdı. Kızı da babasından esinlenip ’Asena’ adını kullanıyordu. İlkokul mezunu bile olmayan, ne dediğinin, ne konuştuğunun farkında olmayan birisi. Fatma’nın kendisini önemli biri gibi gösterme çabaları vardı. Onun sözlerinin önemsenmesine köylülerimiz de şaşırdı."Kendisini koyu bir ’vatansever’ olarak tanıtan Cengiz’i yakından tanıyanlar, zaman zaman emniyet özel harekát timlerinin giydiği üniformayla dolaştığını belirtiyorlar. Cengiz ailesi, 10 yıl önce bu köyden Kayseri’ye göç etti.