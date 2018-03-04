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Çerkes Cengiz gözaltına alındı

     Ramazan EĞRİ-İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  tarafından gözaltına alınan ve 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi

04 Mart 2018 17:19

 

 

 Ramazan EĞRİ-İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  tarafından gözaltına alınan ve \'Çerkes Cengiz\' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. *Hayvanat bahçesi açma belgesi olan Şıklaroğlu\'nun beslediği Yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini \'Çerkes Cengiz\' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu\'nu gözaltına aldı. Beykoz\'daki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şıklaroğlu işlemleri için Beykoz Asayiş Büro Amirliği\'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Şıklaroğlu, Beykoz Adliyesi\'ne sevk edildi. 

YAVRU ASLAN KAMERADA
Şıklaroğlu, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarnda aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu. Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu\'nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı. Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı.  Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.
Adliyeye sevk edilen Şıklaroğlu, çıkışta \"Ben örgüte silah yardımı yapmadım. Hiçbir suçum yok. Kardeşlerim hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim\" diye bağırdı. Şıklaroğlu hayvanat bahçesiyle ilgili bir soruya ise \"Her şey yasal\" yanıtını verdi.

(FOTOĞRAF)

 

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