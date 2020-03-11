Ceren Özdemir'in katilinin nasıl açık cezaevine geçtiğine ilişkin inceleme tamamlandı

Adalet Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı, Ceren Özdemir’i canice öldüren Özgür Arduç’un nasıl kapalı cezaevinden açık cezaevine geçtiğine yönelik başlattığı inceleme tamamlandı. Yapılan incelemede, Arduç’un usulsüz şekilde ve gerçeğe aykırı değerlendirmeler yapılarak, Ordu Kapalı Cezaevi’nden Efirli Açık Cezaevi’ne geçirildiği saptandı.

Ordu Kapalı Cezaevi Müdürü H.Ç., 2. müdür G.Ş., idare memuru H.C., psikologlar A.Z. ve D.G.G., sosyal çalışmacı N.İ. ile öğretmen H.B. ve P.D., infaz koruma başmemuru E.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Özdemir ailesinin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, suç duyurusunun kendileri tarafından savcılığa sunulan dilekçeyle birleştirildiğini ifade ederek, “Dilekçemizdeki hususlar müfettişler tarafından teyit edildi. Kusur ve ihmal sahiplerinin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.