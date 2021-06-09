Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç'un kaçtığı Ordu Açık Cezaevi'nden 5 yılda 126 mahkûm kaçmış!

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç’un kaçtığı Ordu Açık Cezaevi'nden 5 yılda 126 mahkûmun kaçtığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği görüş yazısında, Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2015 yılında 13, 2016'da 19, 2017'de 28, 2018'de 22, 2019 yılında ise 44 hükümlünün duvardan atlayarak firar ettiği bilgisi yer aldı.



Özgür Arduç tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde öldürülen Ceren Özdemir’in ailesi olayda ihmali bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlileriyle ilgili ayrı ayrı soruşturma yaparak, olaya etki edecek düzeyde ihmal ve kusurları olmadığı değerlendirmesiyle takipsizlik ve kamu davası açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Özdemir ailesi itirazlarının da reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istedi.



Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp Adalet Bakanlığı’na sunduğu raporda Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ortalama 350-360 hükümlü barındırıldığı, vardiyalarda bir infaz ve koruma baş memuru ile dört infaz ve koruma memurunun görev yaptığı, izin veya dış görev olması halinde nöbetçi personel sayısının daha da aşağıya düştüğü belirtildi. Raporda Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan 2015 yılında 13, 2016 yılında 19, 2017 yılında 28, 2018 yılında 22, 2019 yılında ise 44 hükümlünün duvardan atlayarak firar ettiği bildirildi.



Sanık Özgür Arduç’un firar ettiği 30 Kasım 2019'daki vardiya nöbetinde 1 infaz ve koruma memurunun da senelik izinde olması nedeniyle 4 kişinin görevde olduğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, özellikle açık ceza infaz kurumunda personele ihtiyaç duyulduğu, vardiyalarda 355 hükümlüye 5 personel düştüğü belirtildi. Raporda personelin de yaşlı olmasının da güvenlik zafiyeti yarattığı belirtildi. (DHA)

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