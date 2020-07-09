Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için yapılan istinaf başvurusu reddedildi

Ordu’da üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i evinin önüne bıçakla öldüren ve 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan katil Özgür Arduç hakkında üst mahkemeye yapılan ceza itirazı reddedildi.

Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Millî Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan katil zanlısı Özgür Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaraladı.

Tutuklanan Arduç, yargılandığı davada 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Arduç’un avukatı, Samsun Bölge Mahkemesi'ne eksik inceleme yapıldığı ve kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair itirazda bulundu. Yapılan başvuruyu inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, verilen kararı usul ve yasaya uygun bularak, esastan reddine karar verdi.

Kararda; “Sanık müdafinin eksik araştırma ve inceleme ile karar verildiğine, sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair ve sair, katılan kurum vekilinin; verilen mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna dair ve sair ileri sürdükleri istinaf nedenleri, yerel mahkemece kabul edilen olup, nitelendirme ve değerlendirme kapsamında kurulan hüküm içeriği itibarıyla yerinde görülmemiş olmakla CMK’nın 280/1-a maddesi gereğince istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine oy birliği ile karar verildi” denildi.