Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralana sanık Özgür Arduç'un ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Arduç hakkında canavarca hisle kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu .Sanık Arduç, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında hazırlanan ikinci iddianame doğrultusunda 10 Şubat'ta tekrar hâkim karşısına çıkacak. Tutuklu sanık Arduç, 23 Aralık'ta ilk kez hâkim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Ordu Adliyesi önünde toplanan Ordu Kadın Platformu, Kadın Savunma Ağı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, açıklamalarda bulundu. Ordu Kadın Platformu adına konuşan Meryem Külcü, cinayetin sorumluluğunun tek başına katil zanlısına yüklenmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Gerekli önlemler alınmış olsaydı Ceren, bugün yanımızda olacaktı. Bu suçun sorumluluğunu tek başına azılı bir suçluya yüklemek yeterli değildir. Azılı suçluyu açık cezaevine çıkaran, onun açık cezaevinden kaçmasını engellemeye yönelik hiçbir tedbir almayan ve firar olayını kamuoyuna duyurmayan kurum ve görevlilerin de soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu bağlamda tek başına katile lanetler yağdırmanın yeterli olmayacağını, ceza infaz rejiminin ve ilgili kurum görevlilerinin sorumluluklarının mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"Adalet sağlanana kadar davaların takipçisi olacağız"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Aşkın Koç ise "Kadınlar her gün evlerine giderken, hayatlarına dair kararlar almak için boşanmak için çalışmak için kendi kararlarını almak için yaşamak için mücadele ederken, erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlar öldürülmeye devam edilirken, koruma kanunlarının uygulanması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelenin peşindeyiz. Ceren Özdemir için tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar adliye önlerinde davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Savunma Ağı Temsilcisi Damla Kenanoğlu da "Bugün kadınlar ne giydikleri yüzünden yürüyüşlerinden, kıyafetlerinden tutun da sırf yolda tanımadığı birisi canı birini öldürmek istiyor, diye öldürülüyorlar" dedi.

Duruşmada, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir hazır bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede, sanık Özgür Arduç'un cezai ehliyetiyle ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu okunarak dava dosyasına eklendi. Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak, "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim, doktor beni anlamadı, ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın" dedi.

Sanık Arduç'un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini mahkeme heyeti, oy birliği ile reddedip, mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

"En ağır cezayı almasını talep ediyoruz"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, "Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil" derken, Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de, "Sanık kaçmaya çalışıyor akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşmada Özdemir ailesinin avukatları, sanığın daha önceki polis sorgusunda 'bıçak görevini yaptı' ifadesini sordu. Sanık Özgür Arduç bu soruya, "Siz beni dinlemiyorsunuz, ben sizi niye dinleyeyim" yanıtını verdi. Sanık ayrıca avukatların, "Sakal tıraşı, hamam ve otel parasını nereden buldun" sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Türk ceza hukuku anlamında adalet tecelli etti"

Duruşma sonrası konuşan ailenin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, sanığın sabıkalı geçmişi ve pişman olmaması dikkate alınarak indirim yapılmadığını söyledi. Poyraz sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yine infazı aşamasında da farklı hükümler söz konusu; suçu birden fazla işleyen kişilere ilişkin özel infaz rejimiyle cezasının infaz edilmesine karar verildi. Ben burada huzurlarınızda Ceren Özdemir’in değerli ailesine tekrara sabır ve başsağlığı diliyorum. Elbette verilecek hiçbir ceza ailenin acısını oratadan kaldırmayacak. Ama şundan bu şekilde teselli buluyoruz; TCK’da öngörülen en ağır ceza verilmiştir. Cezasında indirim yapılmamıştır. Türk ceza hukuku anlamında adalet tecelli etmiştir diyebiliriz"

"Acımız içimizde devam edecek"

Karardan memnun olduğunu belirten Ceeren Özdemir'in annesi ise başta Baro Başkanı olmak üzere tüm avukatlara ve halka yanlarında oldukları için teşekkür etti.

Ceren'in babası da, "Adalet yerinin buldu ama acımız dinmeyecek. Ne diyeceğimi bilmiyorum acımız içimizde devam edecek" dedi