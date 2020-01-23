Ceren Damar'ın babası: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini bekliyoruz

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyken 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilen Ceren Damar Şenel'in yarın (24 Ocak) görülecek duruşması öncesi konuşan babası Mustafa Damar, "Ağırlaştırılmış müebbet dışında bir kararın çıkmasını beklemiyoruz" diye konuştu.

Medyascope'ta yayınlanan Ankara Gündemi programına konuk olan baba Damar, Batu Boztürk'ün "Yarın görülecek duruşmadan nasıl bir karar bekliyorsunuz?" sorusuna, "Kızım kamu görevlisiydi, yasaların emrettiği şekilde akademik teamüllerin gereğini yerine getirdi. Bir sınavda kopya çeken bilgi hırsızı bir katili yakaladı. İşlemiş olduğu suçtan dolayı yakaladı. Görevinin gereğini yaptı ve bu hırsız niçin beni yakaladın diyerek kızımı katletti. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu (TCK)'daki karşılığı net şekilde belli. Mütalaada yer aldığı şekliyle; tasarlayarak öldürme, canavarca hislerle ve eziyet çektirerek öldürme, kamu görevlisini yapmakta olduğu kamu görevinden dolayı öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme savcısı da aynı şekilde ceza istiyor. Dolayısıyla bu dava önü arkası olmayan bir dava. Kızım kanunların emrettiği şekide görevini yaptı. Katil de yakalandığı için öldürdü kızımı. Her şey çok açık ve net, yorum yapılacak bir durum da yok. Bu yüzden kesinlikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekliyoruz" yanıtını verdi.

"Ceza indirimi almak için kızıma iftira attılar"

Boztürk'ün "Sanık karakoldaki ifadesini değiştirip aslında Ceren ile ilişkimiz vardı, ben ayrılmak istemiştim ama buna izin verilmemişti ve bu yüzden hakkımda tutanak tuttu demişti. Sizce sanık, ifadesini niye değiştirdi ve Ceren'den sevdiğim kadın diye söz etmesi size neler hissettirdi?" sorusuna yanıt veren baba Damar, "Katil kopya çekerken sınıfta kızım dışında bir gözetmen daha var ve kopya bütün belgeleriyle ortada ve yakalandığı esnada hiç sesini çıkarmıyor, karşı çıkmıyor. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşına 'Ceren hoca beni kopya çekerken yakaladı, evden silah alıp onu öldürecem' demiş. Kızımı katledene kadar hiçbir teması yok. Yani tutanağı geri çekin gibi bir talepte de bulunmamış bunlar tamamen yalan. Malum bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet olduğu için, akıl hocalarının verdiği yarım yamalak akılla bu suçtan kurtulabilmek veya cezayı indirebilmenin yollarını aradılar. Bu yöntem, günümüzde yaşanan her kadın cinayetinde kullanılan, en gerizekalıların bile kullandığı yol ve yöntemdir bu. İlişkimiz vardı ve beni aldattı ve bu gibi bel altı vuruşlarla haksız tahrik indirime başvurmaya çalışıyorlar.ama bu davada öyle bir durumun olmadığı çok açık. Kızımın okuldaki bütün arkadaşları, öğrencileri ve tanık olan herkes kızımın nasıl biri olduğunu mahkemede, görevini ne kadar profesyonelce yaptığını net olarak ortaya koydular. Suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olarak mütalaaya da geçmiş şeyler bunlar" dedi.

"Kızımın hatırasına hakaret edildi"

Baba Damar konuşmasının devamında, "Kızımın namusuna dil uzatıldı, bir ölünün hatırasına hakaret edildi. Bunu katil yaptı sonra da akıl hocası yaptı. Ben ona avukat diyemem, diğer avukat ve hukukçulara saygısızlık olmasın diye 'akıl hocası' dediğim kişinin ürettiği, kızımın namusuna dil uzatıldı, hatırasına hakaret edildi. Dolayısıyla tutarlı bir durum yok ortada. Sadece ortaya attıkları mesnetsiz bir ifade diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Soruşturma esnasında usulsüzlükler oldu"

Yapılan soruşturmada usulsüzlük yapıldığını iddia eden baba Damar, "Bu olayın akabinde emniyet müdürlüğünde de bir dizi suç işlenmeye devam ediyor. Sayısı kaçtır bilemiyorum ama usulsüzlük yapanlar var ama bunu ortaya çıkaracağız. Ne yapıyorlar ? Katilin annesi, babası polis kökenli olması nedeniyle, (ki annesi 2016'da Fetö'den ihraç edilmiş) olay 2019'da gerçekleşmiş ama bunlar Emniyet Müdürlüğü'nde cirit atıyorlar. Bazı emniyet mensupları bunlara yardım ediyor. Yargıyı yanıltmaya yönelik dosyaya sahte bilgi ve belge koymaya çalışıyorlar ve koyuyorlar da. Bunları somut olarak paylaştım, gerçekler gün yüzüne çıksın diye elimden geleni yapacağım. Kızım da bunun için hayatını ortaya koydu" açıklamalarında bulundu.