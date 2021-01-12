Ceren Damar cinayetinde açıklamalarıyla tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında disiplin kovuşturması

Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin yaptığı savunmadaki ifadeleri ve 4 adet sosyal medya paylaşımı nedeniyle, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında yeni bir disiplin kovuşturması açılmasına karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kararda özetle, “İleri sürdüğü iddialarda, davanın esasından çıkarak doğrudan kişileri hedef alması, bu suretle iddia ve savunma sınırlarını aşması karşısında şikâyet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturma gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Ankara Barosu, daha önce de avukat Vahit Bıçak’a başka ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınama cezası vermişti.