Cerattepe davasına 2 gün kala, Artvin'de eylem yasağı!

Artvin Cerattepe’de Cengiz-Özaltın ortaklığındaki bakır ve altın madeni arama projesinin iptali için açılan davanın 19 Eylül sabahı görülecek duruşması öncesi, kentte miting, yürüyüş ve oturma eylemi gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı.

Artvin Valiliği, “vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması” gerekçesiyle her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artvin İli genelinde; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m maddesi, 2911 sayılı kanunun 17 maddesi, 5442 sayılı kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/09/2016 tarihli ve 6291 sayılı yazısı gereği alınan karar doğrultusunda, mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi ile 19.09.2016–19.10.2016 tarihleri arasında yasaklanmıştır.”