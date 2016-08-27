Cerablus'ta Türk tanklarına roketli saldırı; 1 şehit, 3 yaralı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çarşamba günü Suriye’de başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görevli iki tanka roketli saldırı yapıldı. Saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. YPG'nin elinde bulunan Menbiç'in kuzeyinden yapılan saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri obüs ve top atışlarıyla YPG mevzilerini vuruyor.

Yaralı askerler Gaziantep'te

Halep kentine bağlı Cerablus kentinde TSK'ya ait iki tanka roket atılması sonucu şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan 3 asker, helikopterle Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerler, Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Şehide yarın tören düzenlenecek





Bu arada şehidin cenazesinin Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanması bekleniyor.