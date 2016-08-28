Cerablus'ta şehit olan askerin kimliği belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonunda, YPG üyelerinin roketli saldırısı sonucu şehit olan 28 yaşındaki askerin uzman çavuş Ercan Çelik olduğu bildirildi.

Çelik’in şehit olduğu haberini, Akçakoca İlçesi Ayazlı Mahallesi’nde oturan ailesine Kaymakam Mehmet Ünal, Düzce İl JandarmaKomutanlığı’nda görevli Yarbay Ayhan Özhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Üngüt ve İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşat Aykaç verdi.

Gaziantep’te görev yapan, 2 yıllık evli Ercan Çelik’in babası Muhammet Çelik ile annesi Şehnaz Çelik, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin önünde, sağlık ekipleri hazır bekletilirken, eve de dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları eve akın etti.