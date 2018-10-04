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Cerablus'ta okul yakınında patlama

GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE'nin Cerablus kentinde, okulun yakınında, el yapımı patlayıcı infilak etti

04 Ekim 2018 19:38

GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE\'nin Cerablus kentinde, okulun yakınında, el yapımı patlayıcı infilak etti. Okulda bulunan öğrencilerin panik yaşadığı patlamada, yaralanan olmadı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) düzenlenen \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenen Gaziantep\'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye\'nin Cerablus kentinde, öğleden sonra Sadık Hindavi Okulu yakınlarında, yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Okulda bulunan öğrenciler ile çevredekiler arasında paniğe yol açan patlamada yaralanan olmadı. Patlamanın olduğu bölgede ise hasar meydana geldi. Kentte güvenlik önlemlerini artıran güvenlik güçleri, patlayıcının kim tarafından bölgeye yerleştirildiğini araştırmaya başladı.

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