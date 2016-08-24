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BBC Türkçe

Cerablus'ta IŞİD'e yönelik askeri harekât başlatıldı

AA, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Müşterek Özel Kuvvetleri ve koalisyon uçaklarının, Suriye\'nin Türkiye sınırındaki Cerablus kasabasında IŞİD\'e yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

24 Ağustos 2016 09:09

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Müşterek Özel Kuvvetleri ve koalisyon uçaklarının, Suriye'nin Türkiye sınırında, Halep kentine bağlı Cerablus kasabasında IŞİD'e yönelik operasyon başlattığı açıklandı.

Operasyon 04.00 civarında top atışlarıyla başladı.

Anadolu Ajansı harekâtın amacını "sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanarak, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve desteklenmesi" olarak duyurdu.

Harekatla Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgalarının önlenmesinin ve bölgedeki sivil halka insani yardımların ulaştırılmasının da hedeflendiği belirtildi.

AA, Türk savaş uçaklarının da Cerablus bölgesindeki IŞİD hedeflerini bombaladığını duyurdu.

CNN Türk'ün bölgeden yaptığı yayında Cerablus bölgesinden dumanlar yükseldiği ve iş makinelerinin sınır bölgesinde yol açma çalışmaları yaptığı görülüyor.

Dün Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış'a IŞİD'in elindeki bölgeden havan mermileriyle yapılan saldırılar ardından Valilik Karkamışlılara "daha güvenli yerlere" gitmeleri uyarısında bulunmuş ve sınır bölgesindeki askeri hareketlilik artmıştı.

Karkamış'a havan mermileri atıldı, ilçe boşaltılıyor

Türkiye Pazartesi de Cerablus'taki IŞİD ve Menbiç yakınlarındaki Kürt YPG hedeflerini topçu ateşine tutmuştu.

Cerablus'a yaklaşık 15 km uzaklıkltaki Menbiç, PYD'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından önceki hafta IŞİD'den geri alınmıştı.

Türkiye'den Cerablus ve Menbic'e 'topçu ateşi'
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