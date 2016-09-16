Cerablus'ta ilk bakkal dükkanı açıldı; alışveriş Türk lirasıyla

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) karada Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) desteklediği Fırat Kalkanı harekâtında IŞİD'den alınan Cerasblus'ta ilk bakkal dükkanı açıldı. Alışverişlerde Türk lirası kullanılmaya başlandığı belirtildi. Öte yandan hayatın normale dönmeye başladığı kentte güvenliği Özgür Suriye Ordusu güçleri sağlıyor.

Yeni Şafak'tan Kıymet Sezer'in haberine göre, Gaziantep Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Cerablus'taki çalışmalara destek olmak amacıyla neredeyse her gün Karkamış'ta. Gaziantep ve Karkamış Belediyeleri de Suriyeliler için seferber. Türkiye'nin bölgede yaptığı ilk yatırımlardan biri, çocuklara savaşı unutturmak için çocuk oyun parkları. Şehirde kurulu düzenin tesisinin ardından yardımlar daha etkin ulaştıracak.

AKP gençlik kollarının Cerablus'a yardım kolileri ulaştırdığı belirtiliyor. ÖSO'nun güvenliği sağladığı ve TSK'ya bağlı asker ve tankların Cerablus'ta bulunmadığı aktarıldı. Buna karşın TSK'nın ilçe dışında sınırda olası IŞİD saldırılarına karşı nöbet tuttuğu belirtiliyor.

Gaziantep Valiliği ve Belediyesi, Karkamış Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin ilk yaptığı yatırımlardan biri savaştan en çok etkilenen çocuklara oyun parkları. Gaziantep ve Keçiören Belediyeleri'nin yaptırdığı parklarda çocuklar savaşı unutmaya çalışıyor.

UMKE ekipleri ve Türk doktorlar da bölgede aktif görev yapıyor. Bölgede Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle kurulan Sahra Hastanesi şimdilik sadece çatışmalarda yaralananlara acil sağlık hizmeti verebiliyor. Ancak bayramdan sonra tam teşekküllü bir hastaneye dönüştürülmesi planlanıyor. Bölgede güvenliğin tamamen sağlanması ve mayınların temizlenmesiyle birlikte evler de onarılmaya başlanacak.

Sırada El Bab var

Azez-Cerablus hattında ÖSO kontrolüne geçen 56 köy ve 8 büyük mahalle var. Seçilmiş Mahalli Meclis bir yandan düzen kurmaya çalışırken bir yandan da nüfus sayımları devam ediyor. Suriye'de bir hafta daha çatışmasızlık süreci devam edecek. Ardından DEAŞ'a karşı mücadelede ise ÖSO'nun hedefinde El Bab var. Halen unsurlar El Bab çevresinde tetikte bekliyor.

İlk bakkal dükkanı açıldı

İlçe halkı Türk Kızılay'ı, AFAD ve diğer yardım kuruluşları tarafından getirilen yardım kolileriyle yiyecek ve gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. Kızılay da üç öğün yemek dağıtıyor. İlçede savaşın ardından ilk 'bakkal' dükkanı bile açılmış. Bakkalda, Türk Lirası geçiyor ve Türk malı ürünler satılıyor. Ancak parası olmayan bölge halkı henüz oradan alışveriş yapamıyor. Bakkal Dükkanı, Cerablus'ta yardım amaçlı bulunan kişilere hizmet veriyor.

Elektrik hattı için çalışma sürüyor

Cerablus terörden temizlendikten sonra ilk iş olarak Gaziantep Valiliği ve belediyenin desteğiyle bölgeye elektrik ve su götürüldü. Şehrin yarısına su ulaştırılırken, Fırat kıyısındaki pompaların devreye sokulmasıyla su ihtiyacı tamamen çözülecek. Elektrik de TEDAŞ tarafından peyderpey onarılan trafolarla veriliyor. 100 hane ışığa kavuşmuş durumda. Türkiye'den Cerablus'a ulaştırılacak elektrik için de TEDAŞ'ın hummalı çalışmaları ise sürüyor.

"Türkiye'nin desteğiyle daha güçlü olduk"

Sultan Murat Tümeni'nden Zeki Emin, “Biz ÖSO, Türkmenler olarak burada güçlüydük. Ama Türkiye'nin desteğiyle daha da güçlü olduk. Günbegün sayımız artıyor. Dönen sivillerin erkekleri gücümüze katılıyor” diyor. IŞİD'in döşediği mayınların ilerleyişi yavaşlattığını anlatan Emin, “Bundan sonra El Bab ve Münbiç var. En son Afrin'i de PYD teröründen kurtarmak istiyoruz. Türkiye bize baş olsun, sahip çıksın. Buradaki Türkleri unutmasınlar” diye konuştu.