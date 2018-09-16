T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cerablus'ta, bomba yüklü motosikletle saldırı: 10 yaralı

Suriye, 16 Eylül (DHA) - Suriye'nin Cerablus kentinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı

16 Eylül 2018 16:53

Suriye, 16 Eylül (DHA) - Suriye\'nin Cerablus kentinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep\'in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Saldırıda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
 

-----------------------

Patlama sonrası görüntüler

 

GÖRÜNTÜLER YURT HABER SIRASINA GEÇİLDİ

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeEylül DHASuriye CerablusTürk Silahlı Kuvvetleri TSKFırat Kalkanı HarekatıGaziantep KarkamışSaldırıdaYaralılarDÖKÜMÜ   PatlamaYURT HABER SIRASINA GEÇİLDİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24