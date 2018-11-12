Cerablus'ta bomba yüklü araç patladı; ölü ve yaralılar var

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye\'nin Cerablus kentinde bulunan polis merkezine yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Öğle saatlerinde, Cerablus kent merkezinde bulunan yerel polis merkezinin bulunduğu binaya yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçta yüklü patlayıcı, polis merkezi yakınında infilak etti. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu, çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi. Kentte paniğe yol açan patlamada yaralananlar tedavi için hastanelere kaldırıldı. Patlamanın ardından kentte önlemler artırılırken, saldırının PKK/PYD\'li teröristler tarafından yapıldığı belirtildi.