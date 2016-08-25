Cerablus operasyonuna kaç Türk askeri katıldı?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karadan ve koalisyon güçlerinin havadan destekleriyle düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtına 200'ü mekanize birlik, 150 'si özel kuvvet askeri, toplam 350 civarında TSK mensubunun katıldığını öne sürdü.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hande Fırat şunları söyledi:

ÖSO birlikleri şu anda Cerablus şehir merkezinde. Gelen silah seslerinin sebebi çatışma değil. Ateşli keşif yapıyor birlikler. Ateşli keşfin sebebi ise IŞİD’in hem geride mayın bırakması hem de binaları bombayla tuzaklaması.

Hızlı bir 14 saat yaşandı, bunları neye bağlıyoruz? Birincisi mekanize piyadelerin çok süratli ve profesyonel davranması.İkincisi, hava operasyonlarının yoğun ve etkili olması.

350 asker operasyona katılıyor

200 mekanize birlik, 150 özel kuvvet askeri, toplam 350 civarında TSK mensubu şu anda bölgede devam ediyor operasyona.

Bu sabah, “ek tank girdi” yorumları yapılmıştı. Hayır girmiyor. Tanklar sınırda 1-2 km girerek geri çıkıyorlar. Hem sınır noktasında hem de 1-2 km derinde kontrol sağlıyorlar. Dünkü 15-20 tank aynen devam ediyor.

Toplam 17 uçak görev yapıyor

Toplam 17 uçak görev yapıyor şu saat itibariyle. Bunların dağılımı şöyle, 11 F-16 var operasyona katılan, bunun dışında 2 F-16 sürekli havada devriye geziyorlar. Bir tanker uçağı var. F-16’larıun yakıt ikmali için. Bir Awacs uçuyor, iki tane de arama kurtarma uçağı uçuyor.

Operasyon ne zaman bitecek?

Askeri birliklerin geri dönüşü için süre telaffuz edilmiyor. Bunun en kısa sürede bitirileceği söyleniyor ama süre telaffuz edilmiyor.Bölgenin arındırılması ve geri dönüşlerinin engellenmesi birinci öncelik. Çobanbeyli’ye doğru bu operasyonun genişlemesi gündemde. 70 km’lik bir hattan bahsediyoruz.Bu nedenlerden dolayı süre söylenmiyor.