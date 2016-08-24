"Cerablus neden önemli?"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan 'Fırat Kalkanı' harekâtını başlattı. Hürriyet yazarı Murat Yetkin, Cerablus'un önemini, “Cerablus IŞİD'in Türkiye sınırında elinde tuttuğu tek önemli yerleşim yeri kaldı. Dolayısıyla IŞİD için stratejik önemi var. Fırat'ın da hemen batısında. PYD-PKK açısından da önemi. Burayı ele geçirdikleri takdirde, daha batıda Afrin bölgesi filan da PYD'lilerin elinde, bir koridor oluşturacaklar" ifadeleriyle anlattı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yetkin, şunları söyledi:

“Cerablus IŞİD'in Türkiye sınırında elinde tuttuğu tek önemli yerleşim yeri kaldı. Dolayısıyla IŞİD için stratejik önemi var. Fırat'ın da hemen batısında. PYD-PKK açısından da önemi: Burayı ele geçirdikleri takdirde, daha batıda Afrin bölgesi filan da PYD'lilerin elinde, bir koridor oluşturacaklar. Başbakan Yıldırım'ın da söylediği gibi bir Kürt koridoru oluşturulacağı öngörüsü var. Türkiyenin istemediği bir şey bu. Dolayısıyla Türkiye diyor ki şimdi, "Tamam biz burayı IŞİD'den arındıralım ama burayı Özgür Suriye Ordusu alsın. PYD'nin sınırımıza kadar gelmesine ihtiyaç yok." ÖSO Türkiye'nin ve kağıt üzerinde ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı koalisyonun da desteklediği bir grup. Fakat Rus ve Suriye birliklerinin Hatay'ın güneyinde son birkaç aydır yaptığı harekat sonucu buradaki birliklerin bir kısmı dağılmış vaziyette.

Anladığımız kadarıyla bunlar Türkiye sınırından buraya nakledilmiş durumdalar ve bu obüs atışlarıyla oluşturulan Karkamış'la Cerablus arasında bir güvenlik koridoruyla bunlar Cerablus'a doğru gidecekler. Türkiye de buraya destek veriyor. Hava kuvvetlerinin kullanılması için görüşmeler var ABD ve Rusya'yla. Rusya'dan çok ABD'nin olurundan endişe var müttefik olmasına rağmen. Neden? Çünkü ABD PYD'nin de burada vurulmasını istemiyor. Çünkü kara gücü.”