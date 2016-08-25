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Cerablus harekâtının ikinci günü; 10 tank Suriye topraklarına geçti

Tankların 09:30'dan itibaren Suriye topraklarına geçtiği görüldü

25 Ağustos 2016 12:39

Fırat Kalkanı operasyonunun ikinci gününde Gaziantep'in Karkamış sınırında konuşlu 10 tank Suriye topraklarına geçti.

DHA'nın haberine göre, Cerablus ve çevresinde harekat devam ederken, Karkamış'ta konuşlu birliklerden bu sabah saat 09.30'da, 10 tank daha sınırı geçerek Suriye topraklarında ilerledi. Tanklarla birlikte iş makinelerinin de Cerablus yönüne ilerlediği görüldü.

IŞİD’in elinde bulunan Cerablus’a dün sabaha karşı topçu atışı ve hava bombardımanı ile başlayan ’Fırat Kalkanı’ harekatında, öğleye doğru da sınırı geçen tank birliklerinin korumasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri kente girmiş ve akşam saatlerinde kentin tüm kontrolünü ele geçirmişti

ETİKETLER

SuriyeCerablus harekatıtanklariş makineleri

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