Cerablus harekâtında 3. gün; Korgeneral İsmail Metin de Suriye'de

Fırat Kalkanı harekâtına komutan eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Cerablus'ta, ÖSO güçlerini ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı Suriye- Cerablus ve çevresini IŞİD'den temizlemesi, PYD'yi de Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi amacına yönelik başlattığı “Fırat Kalkanı” adı verilen operasyonu, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in komuta ediyor.

ÖSO’nun Cerablus’u IŞİD’ın elinden alması sonrası Korgeneral Metin Temel Cerablus’u ziyaret etti.

15 Temmuz'da suikastten kurtuldu

Korgeneral İsmail Metin Temel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’nün suikastından kurtulmuştu. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 2’nci Ordu Komutanı Org. Adem Huduti çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, Huduti’nin tutuklanmasından sonra boşalan 2’nci Ordu Komutanlığı koltuğunu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel atanmıştı.