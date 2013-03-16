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Ekonomi

'Cep'ten konuşmaya zam!

GSM şirketlerinin cep telefonu ve haberleşme hizmetleri ücretlerine uygulayacağı azami tarifede yüzde 5.7 oranında zam yapıldı

16 Mart 2013 17:28

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ni yeniden düzenledi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; konuşma ücretlerine azami tarifede yüzde 5.7 oranında artış yapıldı.

GSM şirketleri, yeni ücretleri belirlerken BTK'nın belirlediği tavan fiyatları aşamayacak.

1 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre ;  cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41.54 kuruştan 43.89 kuruşa çıkartıldı.

Yurtdışını arama ücreti ise 4.38 liradan 4.63 liraya yükseltildi.

 

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