'Cep'ten konuşmaya zam!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'ni yeniden düzenledi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre; konuşma ücretlerine azami tarifede yüzde 5.7 oranında artış yapıldı.

GSM şirketleri, yeni ücretleri belirlerken BTK'nın belirlediği tavan fiyatları aşamayacak.

1 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre ; cep telefonlarından sabit hatlara ve cepten cebe aramalarda ücret tavanı 41.54 kuruştan 43.89 kuruşa çıkartıldı.

Yurtdışını arama ücreti ise 4.38 liradan 4.63 liraya yükseltildi.