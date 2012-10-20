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'Cepten kanser' iddiasına tazminat

İtalya'da üst mahkeme, cep telefonu kullanımı nedeniyle beyninde tümör oluştuğu iddia edilen bir iş adamının tazminat hak ettiğine hükmetti

20 Ekim 2012 01:26

İtalya'da üst mahkeme, 12 yıl boyunca günde 6 saat telefonla konuştuğu için beyninde tümör oluştuğunu iddia eden iş adamının tazminat hak ettiğine karar verdi.

 
Yüzü kısmi felç olan İnnocente Marcolini, mesleği yüzünden Çin'de ve yurt dışında bulunan müşterileriyle iletişim kurmak için 12 yıl boyunca günde 6 saat cep telefonuyla görüştüğünü ve bundan dolayı beyninde tümör oluştuğunu iddia ediyordu.
 
Marcolini'nin avukatları, cep telefonunun tümör riskini artırdığı görüşünde bulunan doktorların ifadelerini mahkemeye sundu. Kararın yansımaları henüz belli değil.
 
Birçok bilimsel araştırma cep telefonu ve beyin tümörleri arasında neden-sonuç bağlantısı bulamazken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cep telefonunu, kahve ve böcek ilacıyla birlikte ''muhtemel'' kanserojenler kategorisinde değerlendiriyor.
 

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